سلطة الطيران العراقي تقرر تمديد إغلاق أجواء البلاد لمدة 72 ساعة

الأحد، 22-03-2026 01:17 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات ولمدة (72) ساعة.

وبحسب بيان لسلطة الطيران، فأنها قررت تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الأحد ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء وذلك كإجراء احترازي مؤقت، مؤكدة أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات".

 
 


