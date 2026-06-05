سلطنة عُمان: العمليات في ميناء الفحل لتصدير النفط تسير بشكل طبيعي

10:56 ص

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الأنباء العمانية الجمعة إن العمليات في ميناء الفحل لتصدير النفط الخام تسير بشكل طبيعي. اضافة اعلان





ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متعاملين مطلعين قولهم في وقت سابق إن العمليات في الميناء استؤنفت بعد انفجار أدى إلى توقف بعض عمليات الشحن الجمعة.



وأفاد مصدران مطلعان بأن ميناء الفحل في سلطنة عُمان أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء.



وذكر المصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2 نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة.





