سلطنة عُمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"

وقال البوسعيدي إن بلاده، المشاطئة للممر المائي، "تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية... مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية.
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