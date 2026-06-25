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سلطنة عُمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الخميس، 25-06-2026 02:31 م

الوكيل الإخباري-   شدّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الخميس، على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة "تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.

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وقال البوسعيدي إن بلاده، المشاطئة للممر المائي، "تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية... مؤكدا أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية العُمانية.

 
 


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