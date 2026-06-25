سلطنة عُمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"

الوكيل الإخباري- شدّد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي الخميس، على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور"، بعدما أشارت مسقط وطهران في وقت سابق إلى دراسة "تكاليف" للخدمات المتعلقة بالمضيق.

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