السبت 2026-02-28 06:48 م

سلطنة عُمان تحث الولايات المتحدة على عدم التورط أكثر: "ليست حربكم"

علما سلطنة عُمان والولايات المتحدة
علما سلطنة عُمان والولايات المتحدة
 
السبت، 28-02-2026 03:57 م
الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، السبت، عن استيائه بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران.اضافة اعلان


وقال البوسعيدي عبر حسابه على "إكس": "أشعر بالأسى. لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعّالة مرة أخرى"

وأضاف أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.

وحث وزير الخارجية العُماني "الولايات المتحدة على عدم الانجرار أكثر إلى هذه الحرب. إنها ليست حربكم".

وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة