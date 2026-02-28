سلطنة عُمان تحث الولايات المتحدة على عدم التورط أكثر: "ليست حربكم"

03:57 م

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، السبت، عن استيائه بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران. اضافة اعلان





وقال البوسعيدي عبر حسابه على "إكس": "أشعر بالأسى. لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعّالة مرة أخرى"



وأضاف أن هذه الخطوة لا تخدم مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي.



وحث وزير الخارجية العُماني "الولايات المتحدة على عدم الانجرار أكثر إلى هذه الحرب. إنها ليست حربكم".



وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.



كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".





