سلطنة عُمان تحدد موعد أول أيام رمضان 2026

وفيما يأتي نصّ البيان:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد-
فنظرًا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1447هـ، الموافق 17 من فبراير لعام 2026م، قبل أو مع غروب الشمس في جميع محافظات سلطنة عُمان، وعليه فرؤيته مستحيلة في هذا اليوم، وأخذًا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم عندما تؤكد حقائق العلم استحالة الرؤية، فإن اللجنة تعلن الآتي:
أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، الموافق 18 من فبراير لعام 2026م، ويكون يوم الخميس هو غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026 م
