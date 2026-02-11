سلطنة عُمان تحدد موعد أول أيام رمضان 2026

07:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764036 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية في سلطنة عمان في بيان لها اليوم، أن يوم الأربعاء الموافق 18 من شباط/ فبراير لعام 2026م هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، ويكون يوم الخميس غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من شباط/ فبراير لعام 2026م - . اضافة اعلان





وفيما يأتي نصّ البيان:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد-

فنظرًا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شعبان لعام 1447هـ، الموافق 17 من فبراير لعام 2026م، قبل أو مع غروب الشمس في جميع محافظات سلطنة عُمان، وعليه فرؤيته مستحيلة في هذا اليوم، وأخذًا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات التي تناقض الواقع والعلم عندما تؤكد حقائق العلم استحالة الرؤية، فإن اللجنة تعلن الآتي:

أن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1447 هـ، الموافق 18 من فبراير لعام 2026م، ويكون يوم الخميس هو غرة شهر رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 19 من فبراير لعام 2026 م

تم نسخ الرابط





