 
الجمعة 2025-01-24 05:36 م
 

سلطنة عُمان تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين

علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان
الجمعة، 24-01-2025 03:36 م
الوكيل الإخباري-  أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الهجوم الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج الواسع للبنية الأساسية والممتلكات.اضافة اعلان


وناشدت سلطنة عُمان في بيان، اليوم الجمعة، صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها ضمن مسؤولياته القانونية والإنسانية في ترسيخ العدالة ورفع الظلم الذي يواجهه السكان والمدنيون العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

كما أكدت سلطنة عُمان على مواقفها الراسخة والداعية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

بترا
 
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