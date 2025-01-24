سلطنة عُمان تدين هجوم قوات الاحتلال على مدينة جنين

وناشدت سلطنة عُمان في بيان، اليوم الجمعة، صادر عن وزارة الخارجية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة، ومحاسبة مرتكبيها ضمن مسؤولياته القانونية والإنسانية في ترسيخ العدالة ورفع الظلم الذي يواجهه السكان والمدنيون العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.
كما أكدت سلطنة عُمان على مواقفها الراسخة والداعية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
بترا
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