سلطنة عُمان تعلن مقتل وافدين اثنين إثر سقوط مسيرتين في ولاية صحار

الوكيل الإخباري- قتل شخصان وافدان وأصيب آخرون، الجمعة، جراء سقوط طائرتين مسيرتين في ولاية صُحار في سلطنة عُمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية نقلاً عن مصدر أمني. اضافة اعلان





وأوضحت الوكالة أن إحدى الطائرتين سقطت في المنطقة الصناعية بالعوهي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات.



وتأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وردت طهران منذ ذلك الحين بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.





