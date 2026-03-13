سلطنة عُمان تعلن مقتل وافدين اثنين إثر سقوط مسيرتين في ولاية صحار

وأوضحت الوكالة أن إحدى الطائرتين سقطت في المنطقة الصناعية بالعوهي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات.
وتأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، وردت طهران منذ ذلك الحين بشن هجمات على إسرائيل ودول أخرى في المنطقة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
-
أخبار متعلقة
-
أكسيوس: ترامب قال خلال مكالمة مع مجموعة السبع إن إيران على وشك الاستسلام
-
الاتحاد الأوروبي: الولايات المتحدة تريد "تقسيم أوروبا"
-
أستراليا تطلب من دبلوماسييها غير الأساسيين مغادرة لبنان
-
أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط لشركائها في الحقول البرية في آذار
-
زلزال قوي يضرب تركيا
-
صفارات الإنذار تدوي في قاعدة إنجرليك الجوية التابعة للناتو في جنوبي تركيا
-
إسرائيل تعلن شن موجة واسعة من الضربات وانفجارات قوية تهز طهران
-
إسرائيل تقول إنها قصفت أكثر من 200 هدف في إيران الخميس