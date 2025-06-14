سلطنة عُمان: جولة المباحثات بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد الأحد

وكتب وزير الخارجية القطري بدر البوسعيدي عبر إكس "المباحثات بين إيران والولايات المتحدة التي كانت مقررة في مسقط غدا الأحد لن تحصل. لكن الدبلوماسية والحوار يبقيان السبيل الوحيد نحو سلام دائم".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت اليوم السبت إنه "لا معنى" لإجراء محادثات حول ملفها النووي مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان بينما تتعرض أراضيها لهجمات إسرائيلية.
وأورد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان قبيل المحادثات التي كانت مقررة غدا الأحد "من الواضح أنه في مثل هذه الظروف وإلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على إيران، ستكون المشاركة في حوار مع طرف هو أكبر داعم وشريك للمعتدي بلا معنى".
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة".
وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.
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