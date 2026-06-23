سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على الحوار بشأن إدارة هرمز

وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً للملاحة الدولية، مشددين على أن جميع الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تحترم سيادة البلدين.
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