الثلاثاء 2026-06-23 03:02 م

سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على الحوار بشأن إدارة هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.اضافة اعلان


وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً للملاحة الدولية، مشددين على أن جميع الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تحترم سيادة البلدين.
 
 


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