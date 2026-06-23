سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على الحوار بشأن إدارة هرمز

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن سلطنة عُمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. اضافة اعلان





وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً للملاحة الدولية، مشددين على أن جميع الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تحترم سيادة البلدين.





