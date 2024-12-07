سلوفاكيا تعتزم تخفيض الدعم المالي للاجئين الأوكران

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "TASR" للأنباء بأن الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني وقّع قانونا ينص على تخفيض الدعم المالي المخصص لتغطية تكاليف سكن اللاجئين القادمين من أوكرانيا اعتبارا من 1 مارس 2025.

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وبحسب القانون "سيتمكن اللاجئون الأوكرانيون من الاستفادة من الدعم المالي الحكومي لتغطية تكاليف السكن لمدة 60 يوما فقط بدلا من 120 يوما كما كان معمولا به".



كما يشير القانون إلى أنه "سيتم تخفيض فترة إمكانية استفادتهم من الإعانات الحكومية للإقامة في المراكز المخصصة للمهاجرين إلى شهرين فقط".



ووفقا للوكالة السلوفاكية، "أقر المجلس الوطني (البرلمان) السلوفاكي قانونا يتضمن تعديلات على الدعم المالي المخصص لتغطية تكاليف سكن اللاجئين الأوكرانيين في يونيو الماضي".



وأوضحت وزارة الداخلية السلوفاكية حينها أن هذه الإجراءات "ستؤثر على 20 ألف أوكراني".



يذكر أن أكثر من 4.2 ملايين لاجئ أوكراني يتواجدون في الاتحاد الأوروبي.



ويتمتع هؤلاء اللاجئون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" لغاية نوفمبر الماضي.



ويمدد الاتحاد الأوروبي هذه الآلية سنويا، وهي صالحة الآن حتى مارس 2026.