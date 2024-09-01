سلوفانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول

الوكيل الإخباري- تتولى دولة سلوفانيا اعتبارا من اليوم الأحد، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر أيلول خلفا لسيراليون.

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وسيعقد مندوب سلوفانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل زبيقار مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالاضافة الى سلوفانيا: سيراليون، كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، والأكوادور.