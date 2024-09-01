سلوفانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيلول

وسيعقد مندوب سلوفانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صمويل زبيقار مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالاضافة الى سلوفانيا: سيراليون، كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، والأكوادور.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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