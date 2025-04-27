سلوك زيلينسكي عقب لقاء ترامب في الفاتيكان يثير الانتقادات في أوروبا

الوكيل الإخباري- أثار سلوك فلاديمير زيلينسكي بعد محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفاتيكان، انتقادات حادة في أوروبا، بسبب توجهه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاطلاعه على التفاصيل.



وكتب بوز: "عندما غادر الرئيس ترامب الفاتيكان وعاد إلى الولايات المتحدة، انطلق "الفوهرر المخدر" على الفور لتناول فنجان قهوة رومانسي مع "ماكروليون" لاطلاعه على كل كلمة نطق بها ترامب".



وكان رئيس البيت الأبيض قد أجرى لقاء استمر 15 دقيقة مع زيلينسكي قبل جنازة البابا فرنسيس.

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وكما أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثة بعد المراسم، لكن اللقاء لم يتم في النهاية، وبحسب شبكة "سي إن إن"، غادر ترامب روما بسرعة بعد مشاركته في موكب الجنازة.



ومن جانبه، اتهم النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي باستغلال حضوره جنازة البابا فرنسيس في روما لتعزيز مصالحه الشخصية.



وحضر زيلينسكي أمس السبت جنازة البابا فرنسيس، حيث خالف أصول البروتوكول بحضوره مرتديا زيا عسكريا أسود، بينما ارتدى جميع الحضور بزات داكنة أو ملابس رسمية.



وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن الفاتيكان خرق البروتوكول لصالح زعيم نظام كييف، حيث أجلسه في الصف الأول رغم أن مقاعد قادة العالم كانت مرتبة حسب الترتيب الأبجدي لأسماء بلادهم.

RT