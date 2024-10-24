 
الخميس 2024-10-24 01:37 ص
 

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 24-10-2024 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "أوكرينفورم" بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف مساء اليوم. دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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ولم تعلق السلطات على الانفجارات.

وتدوي صفارات الإنذار حاليا مقاطعات كييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف والعاصمة الأوكرانية محذرة من غارات جوية.

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 
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