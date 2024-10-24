سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

وتدوي صفارات الإنذار حاليا مقاطعات كييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغوف والعاصمة الأوكرانية محذرة من غارات جوية.
وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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