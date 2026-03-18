سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة

08:00 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية صباح الأربعاء.





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، "تصدت القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".



وكانت "الدفاع القطرية" قد أعلنت مساء الثلاثاء عن تعرض دولة قطر لهجوم بـ 9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.





