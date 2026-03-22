سماع دوي انفجارات في القدس بعد إنذارات من صواريخ إيرانية

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس، الأحد، بعدما حذّر الجيش الإسرائيلي من صواريخ قادمة من إيران.

وأصدر الجيش عدة رسائل إنذار جاء فيها أن "صواريخ أُطلقت من إيران باتّجاه إسرائيل".



وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي نجمة داوود الحمراء بعد أول رسالة تحذير عن عدم ورود أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.