الأحد 2026-03-22 12:58 م

سماع دوي انفجارات في القدس بعد إنذارات من صواريخ إيرانية

ت
أرشيفية
 
الأحد، 22-03-2026 10:48 ص

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في القدس، الأحد، بعدما حذّر الجيش الإسرائيلي من صواريخ قادمة من إيران.

وأصدر الجيش عدة رسائل إنذار جاء فيها أن "صواريخ أُطلقت من إيران باتّجاه إسرائيل".


وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي نجمة داوود الحمراء بعد أول رسالة تحذير عن عدم ورود أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.


وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عناصره توجّهوا إلى مواقع تأثّرت بالصواريخ في وسط إسرائيل، فيما بثّت وسائل إعلام إسرائيلية صورا تظهر أضرارا طفيفة لحقت بشارع في مدينة حولون القريبة من تل أبيب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى بذخيرة عنقودية في بتاح تكفا

ت

أخبار محلية عاجل اطلاق صفارات الإنذار في الأردن

ت

أخبار محلية عاجل توقع ارتفاع أسعار سلع في الأردن بسبب زيادة كلف الوقود والشحن البحري

ت

عربي ودولي غارات جوية إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

ا

عربي ودولي "الداخلية القطرية": وفاة 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية قطرية

ت

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن

ت

أخبار محلية انطلاق فعاليات أمسيات العيد في السلط

ت

الأكثر مشاهدة