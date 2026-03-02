سماع دوي انفجارات في الكويت

وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية محمد المنصوري، أنه جرى التصدي لمعظم الطائرات المسيّرة القادمة باتجاه الكويت عبر البحر قرب منطقتي الرميثية وسلوى ولم تسجل أي إصابات.
وشدد المنصوري على أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار.
وأكد أن الأوضاع في الكويت مستقرة ولا داعي للقلق وأن الأجهزة المعنية تتابع المستجدات على مدار الساعة ضمن منظومة عمل متكاملة.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تلقت عددا من البلاغات بشأن سماع دوي انفجارات في بعض المناطق، مبينا أن تلك الأصوات ناتجة عن عمليات التصدي التي جرت في الأجواء.
وأكد أن سلاح الجو الكويتي يقوم بعمليات رصد ومتابعة مستمرة للأهداف الجوية قبل دخولها أجواء الكويت.
