الإثنين 2026-03-02 09:15 ص

سماع دوي انفجارات في الكويت

مدينة الكويت
مدينة الكويت
 
الإثنين، 02-03-2026 07:25 ص
الوكيل الإخباري-   سُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في الكويت، الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن شنّت إيران ضربات على دول الخليج ردا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.اضافة اعلان


وأكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية محمد المنصوري، أنه جرى التصدي لمعظم الطائرات المسيّرة القادمة باتجاه الكويت عبر البحر قرب منطقتي الرميثية وسلوى ولم تسجل أي إصابات.

وشدد المنصوري على أن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار.

وأكد أن الأوضاع في الكويت مستقرة ولا داعي للقلق وأن الأجهزة المعنية تتابع المستجدات على مدار الساعة ضمن منظومة عمل متكاملة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تلقت عددا من البلاغات بشأن سماع دوي انفجارات في بعض المناطق، مبينا أن تلك الأصوات ناتجة عن عمليات التصدي التي جرت في الأجواء.

وأكد أن سلاح الجو الكويتي يقوم بعمليات رصد ومتابعة مستمرة للأهداف الجوية قبل دخولها أجواء الكويت.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

عربي ودولي ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

20 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

عربي ودولي رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

علم تركيا

عربي ودولي تركيا: تعليق عبور المسافرين برحلات اليوم الواحد على الحدود الإيرانية

أونصات ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

مبنى مطار إربيل الدولي

عربي ودولي إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

عربي ودولي رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل



 






الأكثر مشاهدة