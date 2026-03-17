الثلاثاء 2026-03-17 06:54 م

سماع دوي انفجارات في دبي بعد إنذار بتهديد صاروخي

سماع دوي انفجارات في دبي بعد إنذار بتهديد صاروخي
ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 07:30 ص
الوكيل الإخباري-   سُمع دوي 3 انفجارات في أنحاء دبي فجر الثلاثاء عقب إنذار صاروخي.اضافة اعلان


ووقعت الانفجارات عقب تنبيه للسكان عبر الهاتف المحمول بضرورة التوجه فورا إلى مكان آمن" تحسبا لتهديدات صاروخية محتملة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


