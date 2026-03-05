سماع دوي انفجارات في طهران

ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
أخبار متعلقة
-
تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا
-
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة
-
إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق
-
تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت
-
السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الجوف
-
غارة على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء إسرائيلي
-
طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته
-
السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج