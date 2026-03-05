سماع دوي انفجارات في طهران

07:34 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، صباح الخميس، بسماع دوي عدة انفجارات في طهران، بينما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها. اضافة اعلان





ووقعت الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت مبكر الخميس.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





