سماع دوي انفجارات قرب العاصمة السودانية

10:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752921 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان، صباح الجمعة عن تحليق مسيّرات وسماع دوي انفجارات في مناطق يسيطر عليها الجيش قرب العاصمة السودانية، غداة إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح دولي لهدنة إنسانية. اضافة اعلان





وقال شهود في شمال مدينة أم درمان إنهم سمعوا أصوات "مضادات (أرضية) ومن بعدها انفجارات" من جهة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، ولاحقا من جهة محطة المرخيات للطاقة قبل تسجيل "انقطاع التيار الكهربائي".



كما تحدث شهود في عطبرة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال الخرطوم، عن "ظهور عدد من المسيّرات فوق المدينة أسقطتها المضادات (الأرضية)".