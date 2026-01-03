سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

الوكيل الإخباري- سُمع في العاصمة الفنزويلية كراكاس دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداءً من الساعة (6:00 ت غ).

اضافة اعلان



يأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.