السبت 2026-01-03 10:38 ص

سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

ت
سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس
السبت، 03-01-2026 09:43 ص

الوكيل الإخباري- سُمع في العاصمة الفنزويلية كراكاس دويّ انفجارات قوية وأصوات تشبه هدير تحليق طائرات، ابتداءً من الساعة (6:00 ت غ).

اضافة اعلان


يأتي سماع هذه الأصوات التي لم يُعرف سببها بعد، على وقع توتر تعيشه منطقة الكاريبي وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربات لفنزويلا.


وحتى الساعة 6:15 ت غ، كانت أصوات الانفجارات ما زالت تُسمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

منوعات ترامب يكشف السرّ وراء الكدمات المستمرة على يده - فيديو

ا

أخبار محلية إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات

و

الوفيات وفيات السبت 3-1-2026

ت

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

ت

أخبار محلية البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

ت

عربي ودولي تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

ل

منوعات مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. قارب يعلق على حافة شلال شاهق

ت

عربي ودولي تحذير عسكري من واشنطن: انتهاك الخطوط الحمراء الروسية سيكلف الغرب ثمنا باهظا



 






الأكثر مشاهدة