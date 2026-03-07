سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

وقال أحد الصحافيين إنه سمع ما لا يقل عن خمسة انفجارات في المدينة.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
