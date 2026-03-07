سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

الوكيل الإخباري- أفاد صحافيان من وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات مدوية السبت في المنامة، عاصمة البحرين.

وقال أحد الصحافيين إنه سمع ما لا يقل عن خمسة انفجارات في المدينة.