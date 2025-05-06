الثلاثاء 2025-05-06 11:24 م
 

سماع دوي انفجارات قوية في كشمير الباكستانية

علم باكستان
علم باكستان
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:17 م

الوكيل الإخباري-   أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء -الأربعاء.

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وقال الشهود إن الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

 
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