سماع دوي انفجارات قوية في كشمير الباكستانية

الوكيل الإخباري- أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء -الأربعاء.

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