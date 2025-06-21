سماع دوي انفجارت شرقي طهران

وقالت "سماع دوي 3 انفجارات في شمال شرقي طهران".
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تعلن قصف موقعين لأجهزة الطرد المركزي بأصفهان
-
مسؤول إيراني رفيع يكشف عن تغيير بالسياسة الصاروخية
-
إسرائيل تعلن عن اغتيال جديد بالحرس الثوري الايراني
-
الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية
-
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد
-
جيش الاحتلال يعلن ضرب موقع لحزب الله في جنوب لبنان
-
مصادر إيرانية تعلن مقتل 15 ضابطا وجنديا منذ بدء المواجهة
-
مقتل طفل بهجوم إسرائيلي على قم الإيرانية