السبت 2025-06-21 11:14 ص
 

سماع دوي انفجارت شرقي طهران

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 21-06-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وسائل إعلام إيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في شرق طهران وغربها بشكل متزامن.

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وقالت "سماع دوي 3 انفجارات في شمال شرقي طهران".

 
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