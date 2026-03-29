الأحد 2026-03-29 10:22 ص

سماع دوي انفجارين قويين في طهران

الأحد، 29-03-2026 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير ووسائل إعلام عالمية بسماع دوي انفجارات في شمال العاصمة الإيرانية طهران وكرج وميناء لنجة، صباح اليوم الأحد.اضافة اعلان


ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد صحفييها سماع دوي انفجارين قويين في شمال طهران صباح الأحد.

ووقع الانفجاران قرابة الساعة 03:50 بتوقيت غرينيتش، بحسب الصحفي، الذي أشار كذلك إلى تفعيل الدفاعات الجوية في شمال شرق العاصمة الإيرانية.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات في منطقتي "جنات آباد" و"سوهانك" في طهران عقب غارات ليلية.

كما أفادت بوقوع غارات عدة طالت مناطق في طهران وشيراز وأصفهان وكرج وبندر عباس.

سكاي نيوز 
 
 


ز

أخبار محلية وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة

حزن في الكرك بعد وفاة الشاب صدام الفراية

نعـي فـاضل حزن في الكرك بعد وفاة الشاب صدام الفراية

تعبيرية

طب وصحة ما لا تعرفونه عن فوائد البقدونس.. تفاصيل مهمة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ز

أخبار محلية نقيب المهندسين: القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة : لا قرارات بأي إطفاءات مبرمجة لإنارة الطرق والكهرباء المنزلية

دخان يتصاعد من سفينة عقب انفجار في ميناء بندر عباس على طول مضيق هرمز

عربي ودولي مقتل 5 أشخاص بهجوم أميركي إسرائيلي على مدينة بندر عباس في إيران

الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب

عربي ودولي الكيان يقمع تظاهرات المحتجين على استمرار الحرب



 






