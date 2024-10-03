سماع دوي انفجار في بيروت

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى 46 شهيدا و85 مصابا.
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