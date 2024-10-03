 
الخميس 2024-10-03 01:21 ص
 

سماع دوي انفجار في بيروت

لبنان
لبنان
الخميس، 03-10-2024 12:46 ص
الوكيل الإخباري-    أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، وتزامن ذلك مع غارات لطائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت الضاحية الجنوبية.اضافة اعلان


وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى 46 شهيدا و85 مصابا.
 
gnews

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