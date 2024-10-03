سماع دوي انفجار في بيروت

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، وتزامن ذلك مع غارات لطائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت الضاحية الجنوبية. اضافة اعلان





وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية يوم الأربعاء إلى 46 شهيدا و85 مصابا.