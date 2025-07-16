سماع دوي انفجار قوي في دمشق

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، "استهداف مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق".
وقالت، في بيان إنه "أغار ... على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".
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