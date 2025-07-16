سماع دوي انفجار قوي في دمشق

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، الأربعاء، مضيفة أنه يجري التأكد من طبيعة الانفجار. اضافة اعلان





وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، "استهداف مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق".



وقالت، في بيان إنه "أغار ... على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".