سموتريتش: أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة

02:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728294 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه "يعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة وإذا لم يحدث ذلك فلا مبرر لوجود هذه الحكومة". اضافة اعلان





وأضاف سموتريتش في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية أنه لا توجد حرب حاليا في قطاع غزة، بل عملية عسكرية جديدة تهدف للضغط لإعادة الأسرى الإسرائيليين.