سموتريتش: أعتقد أن الوقت قد حان لمهاجمة غزة

وأضاف سموتريتش في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية أنه لا توجد حرب حاليا في قطاع غزة، بل عملية عسكرية جديدة تهدف للضغط لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
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