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سموتريتش: اسحقوا حزب الله

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
الخميس، 26-09-2024 12:54 م
الوكيل الإخباري-  رفض وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في لبنان، وطالب بـ«سحق (حزب الله)»، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».اضافة اعلان


جاءت تصريحاته بعدما صدرت دعوة مشتركة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من حلفاء واشنطن؛ بمن فيهم دول عربية عدة، إلى وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوماً، بعدما أسفر القصف الجوي الإسرائيلي على أهداف لـ«حزب الله» هذا الأسبوع في لبنان عن مقتل المئات ودفع عشرات الآلاف للنزوح.
وقال سموتريتش عبر منصة «إكس» إن «على الحملة في الشمال أن تنتهي بنتيجة واحدة: سحق (حزب الله) والقضاء على قدرته على إلحاق الضرر بسكان الشمال».
وأضاف: «يتعيّن عدم إعطاء العدو وقتاً للتعافي من الضربات الكبيرة التي تعرّض لها وإعادة تنظيم صفوفه لمواصلة الحرب بعد 21 يوماً».
وتابع: «استسلام (حزب الله) أو الحرب؛ هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة السكان والأمن إلى الشمال والبلاد بأسرها».
من جانبه، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، على منصة «إكس»، إن على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وقف إطلاق النار لـ7 أيام فقط.
وقال إن ذلك «سيمنع (حزب الله) من إصلاح أنظمته للقيادة والسيطرة» وأضاف: «لن نقبل بأي مقترح لا يتضمن انسحاب (حزب الله) من حدودنا الشمالية».
ويعدّ سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، من المدافعين بشدّة أيضاً عن مواصلة الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل.
 
gnews

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