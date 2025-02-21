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سموتريتش يتوعد بالرد على العبوات الناسفة

سموتريتش
سموتريتش
الجمعة، 21-02-2025 02:09 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "ردنا يجب أن يكون العودة الفورية للقتال وسحق الإرهاب بشكل منهجي حتى القضاء عليه في غزة والضفة الغربية".

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وأضاف "كنا نخشى أن الإفراج عن الأسرى ووقف الحرب يفسران كعلامة ضعف ما يمنح دفعة للإرهاب".

 
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