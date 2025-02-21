سموتريتش يتوعد بالرد على العبوات الناسفة

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "ردنا يجب أن يكون العودة الفورية للقتال وسحق الإرهاب بشكل منهجي حتى القضاء عليه في غزة والضفة الغربية".

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