الثلاثاء 2025-06-24 12:54 م
 

سموتريتش يتوعد طهران بعد القصف الصاروخي الأخير

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري- توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إيران، وقال إن "طهران سوف تهتز"، وذلك بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من إيران واستهدف إسرائيل.

اضافة اعلان


ويأتي الحديث عن الاستهداف الأخير بعد ساعات قليل من إعلان دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ من جانب إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين لم تعلن طهران الموافقة عليه رسميا.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

رلت

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة دلتا للتأمين

رفلغ56

منوعات موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب

عناصر من الحرس الثوري

عربي ودولي طهران تؤكد مقتل قيادات من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي

الجيش الإيراني

عربي ودولي إيران تنفي إطلاق صواريخ بعد وقف إطلاق النار

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو

أخبار محلية الطيران المدني: إغلاق الأجواء كان بسبب ارتفاع احتمالية وجود مخاطر على حركة الطيران

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

مطار بغداد

عربي ودولي العراق يعلن فتح أجوائه بشكل كامل

67غع56غا

فن ومشاهير معتصم النهار يدخل السينما والدراما المصرية لأول مرة



 
 





الأكثر مشاهدة