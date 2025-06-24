سموتريتش يتوعد طهران بعد القصف الصاروخي الأخير

ويأتي الحديث عن الاستهداف الأخير بعد ساعات قليل من إعلان دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ من جانب إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين لم تعلن طهران الموافقة عليه رسميا.
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