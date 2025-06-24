سموتريتش يتوعد طهران بعد القصف الصاروخي الأخير

الوكيل الإخباري- توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إيران، وقال إن "طهران سوف تهتز"، وذلك بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من إيران واستهدف إسرائيل.

اضافة اعلان