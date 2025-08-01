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سموتريتش يدعو لـ"ممر" بين السويداء وإسرائيل

وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش
 
الجمعة، 01-08-2025 12:54 ص
الوكيل الإخباري-   دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، لإقامة "ممر" بين إسرائيل ومحافظة السويداء رغم عدم وجود حدود برية بينهما.اضافة اعلان


وقال سموتريتش في منشور على منصة "إكس": "قمت برفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف ورئيس منتدى السلطات الدرزية ياسر غضبان، بزيارة غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس (شمالي إسرائيل) للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء ومتابعة وضعهم".

وزعم أن "الوضع في السويداء صعب للغاية، وأن وقف إطلاق النار الحالي نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة"، وفق تعبيره.

وادّعى سموتريتش، الذي تُعاقبه دول غربية على تطرفه وتصريحاته الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، أن الدروز "تعرّضوا لمجزرة في سوريا"، متهماً العالم الغربي بـ"النفاق" لأنه "يواصل الانشغال بغزة ويتجاهل تماماً ما يحدث في جنوب سوريا".

واعتبر أن "التزام إسرائيل بحماية حياة الدروز وأمنهم في سوريا، هو عمل إنساني وأخلاقي ضروري، ومصلحة أمنية إسرائيلية".

وأضاف: "علينا أن نطالب ونحصل على ممر فوري يتيح إدخال مساعدات من طعام وأدوية ومعدات ضرورية للدروز المحاصرين، والاستعداد عسكرياً للدفاع عنهم، ولتدفيع النظام السوري ثمناً باهظاً، وخلق ردع قوي يمنع تجدد الهجوم".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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