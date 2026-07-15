سنتكوم: أنهينا جولة من الضربات الجوية ضد إيران

وقالت إن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة خلال موجة ضربات استمرت 90 دقيقة، مؤكدة أن هذه العمليات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
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