الأربعاء 2026-07-15 05:50 م

سنتكوم: أنهينا جولة من الضربات الجوية ضد إيران

طائرة أميركية مقاتلة.
طائرة أميركية مقاتلة
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:05 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أنها أنهت جولة من الضربات الجوية ضد إيران، استهدفت خلالها أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى.اضافة اعلان


وقالت إن قواتها استخدمت ذخائر دقيقة خلال موجة ضربات استمرت 90 دقيقة، مؤكدة أن هذه العمليات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
 
 


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