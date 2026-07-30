سنتكوم: اعتراض جميع صواريخ ومسيّرات الهجمات الإيرانية الأخيرة

وأكدت القيادة أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أُطلقت خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة تم اعتراضها، دون تسجيل أي خسائر في الطائرات أو المعدات الأمريكية.
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