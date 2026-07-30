الخميس 2026-07-30 09:33 م

سنتكوم: اعتراض جميع صواريخ ومسيّرات الهجمات الإيرانية الأخيرة

سنتكوم: اعتراض جميع صواريخ ومسيّرات الهجمات الإيرانية الأخيرة
ارشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 08:36 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنه لم يتم تدمير أي طائرة أمريكية أو إلحاق أضرار بها جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة.اضافة اعلان


وأكدت القيادة أن جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أُطلقت خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة تم اعتراضها، دون تسجيل أي خسائر في الطائرات أو المعدات الأمريكية.
 
 


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