سنتكوم: الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات في هرمز

الوكيل الإخباري- أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات في مضيق هرمز.



وقالت إنها غيرت حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت قواتها على متن سفينتين أخريين.

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