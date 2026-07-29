الأربعاء 2026-07-29 11:28 م

سنتكوم: الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات في هرمز

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:01 م

الوكيل الإخباري-  أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات في مضيق هرمز.

وقالت إنها غيرت حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت قواتها على متن سفينتين أخريين.

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وأضافت أن مضيق هرمز ممر دولي ولا يملك الحرس الثوري أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيه.

 
 


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