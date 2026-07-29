سنتكوم: الحرس الثوري لا يملك أي سلطة لفرض مسارات في هرمز

وقالت إنها غيرت حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وصعدت قواتها على متن سفينتين أخريين.
وأضافت أن مضيق هرمز ممر دولي ولا يملك الحرس الثوري أي سلطة لفرض مسارات محددة للملاحة فيه.
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