سنتكوم: تغيير مسار 18 سفينة وتعطيل سفينتين ضمن عمليات الحصار البحري على إيران

08:47 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها غيّرت مسار 18 سفينة تجارية وعطّلت سفينتين، إضافة إلى تفتيش سفينتين منذ استئناف عمليات الحصار البحري على إيران. اضافة اعلان





وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تعمل في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران.





