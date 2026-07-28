سنتكوم: تغيير مسار 18 سفينة وتعطيل سفينتين ضمن عمليات الحصار البحري على إيران

وأضافت أن أكثر من 20 سفينة تعمل في منطقة الشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران.
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