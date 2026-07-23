سنتكوم تنفي مزاعم إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- رفضت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأميركية.

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