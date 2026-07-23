الخميس 2026-07-23 09:00 ص

سنتكوم تنفي مزاعم إيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز

سفن في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الخميس، 23-07-2026 08:39 ص

الوكيل الإخباري-  رفضت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأميركية.

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وقالت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران، هو “ادعاء كاذب”.

 
 


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