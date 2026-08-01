سنتكوم: سمحنا لنحو 30 سفينة بالعبور رغم إجراءات الحصار

وأضافت أن القوات الأمريكية سمحت لنحو 30 سفينة بالعبور لنقل مساعدات إنسانية، رغم استمرار إجراءات الحصار المفروضة على إيران.
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