سنتكوم: سمحنا لنحو 30 سفينة بالعبور رغم إجراءات الحصار

12:56 ص

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها حولت مسار 30 سفينة وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. اضافة اعلان





وأضافت أن القوات الأمريكية سمحت لنحو 30 سفينة بالعبور لنقل مساعدات إنسانية، رغم استمرار إجراءات الحصار المفروضة على إيران.





