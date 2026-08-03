سنتكوم: غيرنا مسار 44 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، إنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران.



وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الولايات المتحدة تواصل فرض الحصار على إيران بـ"صرامة".

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