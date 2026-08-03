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سنتكوم: غيرنا مسار 44 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

وكان ترامب أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن ا
ارشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 08:16 م

الوكيل الإخباري-   قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين، إنها غيرت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين واقتحمت سفينتين أخريين منذ استئناف حصار إيران.

وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الولايات المتحدة تواصل فرض الحصار على إيران بـ"صرامة".

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وكان ترامب أعلن أن المحادثات مع إيران ستبدأ الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الاثنين) بعد الظهر".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها.

 
 


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