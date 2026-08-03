سنتكوم: غيرنا مسار 44 سفينة تجارية وعطلنا سفينتين منذ استئناف حصار إيران

وأكدت القيادة المركزية، في بيان، أن الولايات المتحدة تواصل فرض الحصار على إيران بـ"صرامة".
وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية "من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم. كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل. حاليا، ما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات. ستبدأ غدا (الاثنين) بعد الظهر".
ولم يقدم ترامب تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات أو عن الأطراف المشاركة فيها.
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