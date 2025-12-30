"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا

الثلاثاء 2025-12-30 06:44 م

الثلاثاء، 30-12-2025 05:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) أن الولايات المتحدة والقوات الشريكة قتلت أو أسرت ما يقرب من 25 من عناصر "داعش" خلال الأيام التي تلت ضربة واسعة النطاق في 19 ديسمبر في سوريا.اضافة اعلان


وأضافت "سنتكوم" في بيان: "قتلت القيادة المركزية (CENTCOM) والشركاء في جميع أنحاء سوريا ما لا يقل عن سبعة من أفراد داعش، واستولت على الباقين، خلال 11 مهمة أُجريت في الفترة من 20 إلى 29 ديسمبر. وأدت العمليات أيضًا إلى تدمير أربعة مخابئ لأسلحة داعش".

وتابع البيان: "في عام 2025، نفّذ ودعم تنظيم داعش ما لا يقل عن 11 مؤامرة أو هجومًا ضد أهداف في الولايات المتحدة".

وقالت "سنتكوم" إن عملياتها جاءت: "ردًا على ذلك، حيث قامت الولايات المتحدة والقوات الشريكة في سوريا بعمليات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أسفرت عن احتجاز أكثر من 300 إرهابي، وقتل أكثر من 20 منهم".

