الثلاثاء 2026-08-04 11:43 م

سوء تغذية الأطفال يبلغ مستويات حرجة في أفغانستان

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن سوء التغذية لدى الأطفال بلغ مستويات حرجة في أفغانستان، مدفوعا بتقليصات حادة في المساعدات، فيما يتزايد بسرعة عدد الأطفال الذين يُنقلون إلى المراكز الصحية. ورسم مدير
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:14 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن سوء التغذية لدى الأطفال بلغ مستويات حرجة في أفغانستان، مدفوعا بتقليصات حادة في المساعدات، فيما يتزايد بسرعة عدد الأطفال الذين يُنقلون إلى المراكز الصحية.اضافة اعلان


ورسم مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان جون إيليف صورة قاتمة لوفيات يمكن تجنبها بالكامل ولأطفال يعانون سوء تغذية حادا يُحرَمون من المساعدة.

وقال للصحافيين في جنيف، متحدثا عبر الفيديو من كابل، إن أزمة التغذية في البلاد "تخرج عن السيطرة"، مضيفا "إنها أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، ومن المؤسف أننا عاجزون عن احتوائها".

وأوضح أن الهزال لدى الأطفال، وهو أخطر أشكال سوء التغذية، بلغ مستويات حرجة في "ثلث ولايات البلاد حاليا".

وأشار إلى أن النزاع واضطراب التجارة وعمليات الإعادة القسرية من الدول المجاورة والتراجع الكبير في المساعدات تدفع معدلات سوء التغذية الحاد إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال إن العام الماضي شهد أكبر زيادة سنوية في سوء التغذية، مضيفا أن الوضع هذا العام "أسوأ".

وتابع "يتزايد عدد الأطفال الذين ينقلون على عجل إلى المراكز الصحية بشكل هائل"، لكن "عددا كبيرا منهم يصل بعد فوات الأوان لإنقاذه".

ويشكل الأطفال دون سن الثانية 80% من الحالات الأشد خطورة.

وقال إيليف إن التمويل المتاح لبرنامج الأغذية العالمي هذا العام لا يكفي إلا لتوفير الغذاء لواحد من كل سبعة نساء وأطفال يعانون سوء تغذية حادا.

وأضاف "نضطر إلى رفض ستة من كل سبعة، ونصرفهم من دون أي شيء على الإطلاق". وتابع "يطارد المراكز الصحية في أفغانستان أنين أطفال أنهكهم سوء التغذية".

وحذر من أن "هذه الأزمة قد تتجاوز كل التقديرات السابقة وتحكم على أعداد لا تحصى من الأطفال والأمهات بالموت لأسباب يمكن تجنبها".
 
 


gnews

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