سوريا .. آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف درعا الغربي وسط قلق السكان

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أهلية في درعا بسوريا بقيام قوة عسكرية إسرائيلية أمس بالتوغل في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.





ووفقا للمصادر فإن دورية عسكرية مؤلفة من أربع آليات تحركت باتجاه المنطقة وسط شعور عام بالقلق ساد بين الأهالي دون توثيق أية عمليات اعتقال في صفوف المواطنين السوريين في المنطقة.



وشهد يوم أمس كذلك قيام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية محملة بالجنود والعتاد بالتوغل في عمق ريف القنيطرة الجنوبي قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل حيث تجاوزت الحدود الإدارية وتوغلت في عمق الأراضي السورية على الطريق الواصل بين بلدة "كودنة" وقرية "الأصبح" في القطاع الجنوبي من المحافظة.



وقامت الآليات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تمشيط واستطلاع سريعة في المنطقة المستهدفة قبل أن تنسحب وتعود إلى الجهة التي انطلقت منها خلف شريط فض الاشتباك.



ويخشى الأهالي في هذه المنطقة من استمرار عمليات التوغل الإسرائيلية في أراضيهم مع ما يرافقها من إطلاق نار واعتقال لمواطنين سوريين وإقامة الحواجز ومداهمة البيوت.









