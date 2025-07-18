الجمعة 2025-07-18 12:49 ص
 

سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تشنّ حربًا مفتوحة ضدنا

مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، السفير قصي الضحاك
مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، السفير قصي الضحاك
 
الجمعة، 18-07-2025 12:11 ص
الوكيل الإخباري- قال مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، السفير قصي الضحاك، إن إسرائيل تشنّ حربًا مفتوحة على بلاده، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تمثل انتهاكات ممنهجة لجر سوريا إلى ساحة الصراع.اضافة اعلان


وفي كلمته أمام مجلس الأمن، مساء الخميس، أوضح الضحاك أن "الاعتداءات الإسرائيلية تُعيق جهود الدولة السورية لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتشكل خرقًا متكررًا لاتفاق فض الاشتباك".

وعن التطورات في محافظة السويداء، قال الضحاك إن التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي تضمن ضربات على القوات الحكومية ومواقع سورية، يُعد "خطيرًا ومرفوضًا"، مشددًا على أن القيادة السورية "تعاملت مع الوضع بأعلى درجات الحكمة، واتخذت قرارات سيادية دقيقة تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وأضاف أن السوريين يرفضون "الإرهاب والكراهية والتحريض على العنف، وكل ما يمس وحدتهم الوطنية"، مؤكداً أن سوريا ستبقى "دولة للجميع"، وداعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانبها في مواجهة العدوان.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت، خلال الأيام الماضية، اشتباكات دامية بين فصائل مسلحة وعشائر، أودت بحياة أكثر من 600 شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 275 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية، و304 من أبناء المدينة.

سكاي نيوز
 
 
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