الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

سوريا .. إحباط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان

أُلقي القبض على سائق الشاحنة
أُلقي القبض على سائق الشاحنة
 
الخميس، 05-06-2025 02:35 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص أحبطت عملية تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن الشحنة تم ضبطها داخل شاحنة، وتضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع وذخائر من عيار 30 ملم.

وقد أُلقي القبض على سائق الشاحنة، وتمت إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الجهات الأمنية أن العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب الأسلحة وضبط الحدود.

سكاي نيوز
 
gnews

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