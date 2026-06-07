سوريا .. إخماد حريق في سوق الهال المركزي بدمشق

وتضرر 24 محلا متجاورا داخل سوق الهال المركزي في العاصمة السورية جراء الحريق الذي اندلع في المكان ولم تُسجّل أي إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.
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