سوريا .. إخماد حريق في سوق الهال المركزي بدمشق

12:27 م

الوكيل الإخباري- أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في دمشق حريقا اندلع في سوق الهال بمنطقة الزبلطاني ومنعت تمدد النيران إلى المواقع المجاورة. اضافة اعلان





وتضرر 24 محلا متجاورا داخل سوق الهال المركزي في العاصمة السورية جراء الحريق الذي اندلع في المكان ولم تُسجّل أي إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.







