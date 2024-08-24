سوريا.. إصابة 7 مدنيين في ضربات إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع السورية إن سبعة مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا الجمعة. اضافة اعلان





وذكرت في بيان "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من المواقع في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".