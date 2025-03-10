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سوريا .. إلغاء قرار أصدره الأسد بحق 5 ملايين سوري

العلم السوري الجديد داخل إحدى صالات مطار دمشق
العلم السوري الجديد داخل إحدى صالات مطار دمشق
 
الإثنين، 10-03-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد، إلغاء جميع البلاغات لمنع السفر الصادرة في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي تؤثر على أكثر من 5 ملايين سوري.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "ألغت جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق السوريين زمن النظام البائد، والبالغ عددها أكثر من 5 ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".

سكاي نيوز
 
 
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عربي ودولي سوريا .. إلغاء قرار أصدره الأسد بحق 5 ملايين سوري



 
 



 

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