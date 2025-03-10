سوريا .. إلغاء قرار أصدره الأسد بحق 5 ملايين سوري

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "ألغت جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق السوريين زمن النظام البائد، والبالغ عددها أكثر من 5 ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".
سكاي نيوز
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