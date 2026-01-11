الأحد 2026-01-11 07:52 ص

سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب

ارشيفية
 
الوكيل الإخباري-   أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، فجر الأحد، التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وإجلاء المقاتلين الأكراد من حلب إلى شمال شرق سوريا.

وقال مظلوم عبدي في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس": "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".

ودعا عبدي الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم.

 
 


