سوريا.. اتفاق لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتلي "قسد" وحل أزمة حلب

الوكيل الإخباري- أعلن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، فجر الأحد، التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وإجلاء المقاتلين الأكراد من حلب إلى شمال شرق سوريا.

اضافة اعلان