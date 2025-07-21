الإثنين 2025-07-21 06:47 م
 

سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء
سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء
 
الإثنين، 21-07-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-  شهد ريف محافظة السويداء، اليوم، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة انتحارية.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية أن تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية وصلت إلى الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة، وتحديدًا على طريق دمشق–السويداء، بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت على محور بلدة أم الزيتون، شمالي مدينة شهبا، حيث رُصدت تحركات عسكرية مكثفة، وتم إسقاط طائرة مسيّرة كانت قد أُطلقت من قبل القوات الأمنية باتجاه مناطق داخل محافظة السويداء.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مساعٍ لاستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددة على التزام الدولة السورية بحقوق جميع المواطنين السوريين دون استثناء.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الخارجية النيابية" تبحث مع وفد برلماني بريطاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تبحث مع وفد برلماني بريطاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

ل

أخبار محلية افتتاح مدرسة حقلية في الأغوار الجنوبية

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

عربي ودولي القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل

ل

طب وصحة علامات خفية لارتفاع ضغط الدم

بابا الفاتيكان، البابا لاوون الرابع عشر (ليو)

عربي ودولي هذا ما قاله البابا للرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر اتصال هاتفي

سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

عربي ودولي سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

ل

أخبار محلية الأردن يعزي بنغلاديش بضحايا حادث تحطم طائرة تدريب

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان الاجتماعي يؤكد: نظام التأمين الصحي الشامل بانتظار الإقرار



 
 





الأكثر مشاهدة