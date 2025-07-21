سوريا .. اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة ومسيرات انتحارية في ريف السويداء

وذكرت تقارير صحفية أن تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية وصلت إلى الأطراف الشمالية الغربية من المحافظة، وتحديدًا على طريق دمشق–السويداء، بالتزامن مع تصاعد حدة المواجهات.
وأشارت إلى أن الاشتباكات اندلعت على محور بلدة أم الزيتون، شمالي مدينة شهبا، حيث رُصدت تحركات عسكرية مكثفة، وتم إسقاط طائرة مسيّرة كانت قد أُطلقت من قبل القوات الأمنية باتجاه مناطق داخل محافظة السويداء.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مساعٍ لاستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، مشددة على التزام الدولة السورية بحقوق جميع المواطنين السوريين دون استثناء.
روسيا اليوم
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