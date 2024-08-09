سوريا: اصابة 4 عسكريين بعدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء يوم أمس ، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى".
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
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