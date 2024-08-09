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سوريا: اصابة 4 عسكريين بعدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى

العلم السوري
العلم السوري




 

الجمعة، 09-08-2024 10:22 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب أربعة عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً في المنطقة الوسطى.


وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" أنه "حوالي الساعة الثامنة و55 دقيقة من مساء يوم أمس ، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى".


وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى "إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

gnews

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