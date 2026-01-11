سوريا.. اعتقال أحد أقرباء الأسد على خلفية أحداث العنف الأخيرة في اللاذقية

وتتهم السلطات السورية عثمان أيضا باستهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى إطلاق دعوات طائفية تحريضية شكلت تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات الأولية كشفت استغلال الموقوف صلة قرابته بخاله المدعو عماد الأسد، إلى جانب موقعه السابق في قسم الإنشاءات العسكرية خلال فترة حكم النظام السابق، لتسهيل إدارة شبكات متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات بالتعاون مع عدد من الضباط.
وبحسب التحقيقات برز عثمان عقب سقوط نظام بشار الأسد كأحد المحرضين الرئيسيين ضد الدولة الجديدة، حيث أطلق خطابات طائفية تحريضية ودعوات لتقسيم البلاد، كما حرض بشكل مباشر على الاعتداء على عناصر الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة في محاولة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى.
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات
-
ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا
-
إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان
-
شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد
-
الإدارة الذاتية الكردية: انتهاكات حلب لن تمر دون محاسبة
-
إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة
-
المساعدة قادمة .. سيناتور أمريكي يثني على المتظاهرين الإيرانيين
-
إيران تحذر الولايات المتحدة من أنها سترد على أي هجوم عليها