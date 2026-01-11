الأحد 2026-01-11 07:31 م

سوريا.. اعتقال أحد أقرباء الأسد على خلفية أحداث العنف الأخيرة في اللاذقية

الأحد، 11-01-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري- ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية القبض على المدعو حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة بعد ثبوت تورطه في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات الأخيرة

وتتهم السلطات السورية عثمان أيضا باستهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى إطلاق دعوات طائفية تحريضية شكلت تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات الأولية كشفت استغلال الموقوف صلة قرابته بخاله المدعو عماد الأسد، إلى جانب موقعه السابق في قسم الإنشاءات العسكرية خلال فترة حكم النظام السابق، لتسهيل إدارة شبكات متخصصة في تجارة وتهريب المخدرات بالتعاون مع عدد من الضباط.


وبحسب التحقيقات برز عثمان عقب سقوط نظام بشار الأسد كأحد المحرضين الرئيسيين ضد الدولة الجديدة، حيث أطلق خطابات طائفية تحريضية ودعوات لتقسيم البلاد، كما حرض بشكل مباشر على الاعتداء على عناصر الأمن خلال الاحتجاجات الأخيرة في محاولة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى.


RT

 
 


gnews

